Театр Эстрады отправит Маугли в мир постапокалипсиса

25 и 26 февраля пройдут премьерные показы семейного мюзикла «Маугли» на сцене Театра Эстрады им.Аркадия Райкина. Режиссерами постановки стали Алексей Франдетти и Дарья Борисова.

Жанр спектакля — «городская книга джунглей». Если герои Редьярда Киплинга обитают в джунглях Индии, то Алексей Франдетти и Дарья Борисова переносят действие в мир технологического постапокалипсиса — мертвый мир, утративший человеческие ценности и взаимоотношения. Вместо «настоящих» животных в спектакле «играют» механические звери. Театр от идеи маски переходит к синтезу артиста и куклы: в спектакле используются ростовые и планшетные куклы (режиссер по куклам Максим Кустов, постановщик Театра кукол им. С.В. Образцова).

Противостояние строится между миром зверей и миром людей. Мир животных — холодный и бездушный. Мир людей — мир заботы, дружбы, взаимопонимания. Маугли предстоит разорвать связи со старым миром, привычкой к жестокости и стать Человеком. Создатели спектакля ставят цель соединить добрую семейную сказку и реальность техномира, а специфическим языком мюзикла рассказать о том, что значит быть человеком сегодня.

Алексей Франдетти — главный режиссёр театра «Ленком Марка Захарова», лауреат «Золотой Маски», постановщик мюзиклов в ведущих российских театрах. Так, в октябре 2022 года Франдетти поставил в петербургском ТЮЗе мюзикл «Обыкновенное чудо». Дарья Борисова — номинант премии «Золотая маска» 2022 года за работу режиссёра в спектакле «Семейка Аддамс» (Большой драматический театр, Тюмень), в ноябре 2022 года спектакль показывали на гастролях в Петербурге.



25 и 26 февраля показы состоятся в 12:00 и 17:00. Ближайшие показы 17 и 18 марта.

