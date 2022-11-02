Тюменский БДТ привезет в Петербург свою золотомасочную «Семейку Аддамс»

15 и 16 ноября на сцене ДК Ленсовета пройдут показы мюзикла «Семейка Аддамс» тюменского Большого драматического театра. В 2022 году мюзикл стал лауреатом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска — 2022».
Российская версия мюзикла создана по специальному соглашению с лондонской компанией Theatrical Rights Worldwide. Мировая премьера мюзикла состоялась в 2010 году на Бродвее. Премьера тюменского БДТ прошла в 2021 году, и за полтора года мюзикл был сыгран с аншлагами 722 раза.
Сюжет мюзикла довольно прост и строится на конфликте «родители и жених дочери». Венсдей влюбляется в «нормального» молодого человека Лукаса Байнеке, и они хотят устроить «обычный» ужин, чтобы познакомить своих родителей. Зрители станут свидетелями этого «знакомства с родителями».
Над российской версией мюзикла работали режиссер-постановщик Дарья Борисова (она же стала автором русского текста, оригинальный текст написали Маршалл Брикман и Рик Элис), музыку и стихи для оригинала написал Эндрю Липпа, а на русский их перевела Юлия Дякина. Над хореографией работали Анатолий Войнов, Ирина Кашуба, музыкальным руководителем выступил Андрей Федоськин, а художником по свету стал лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Иван Виноградов.
«Семейка Аддамс» — значимое явление европейской и американской поп-культуры, любимое и в России. История началась в 1938 году, когда на страницах журнала «The New Yorker» появились первые комиксы Чарльза Аддамса о готическом семействе, которому он дал свою фамилию. За несколько лет собрались все члены семейки Аддамс, весьма полюбившейся читателям. С тех пор про готическое семейство были созданы ситкомы, фильмы, мультсериалы, мультфильмы, кроссовер со Скуби-Ду, выпущены комиксы, книги, игрушки и компьютерные игры. 23 ноября на стриминговом сервисе Netflix состоится премьера сериала Тима Бертона «Уэ́нздей» об учебе дочки Аддамсов в академии Nevermore.
12+
Полина Никитина