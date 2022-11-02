Тюменский БДТ привезет в Петербург свою золотомасочную «Семейку Аддамс»

15 и 16 ноября на сцене ДК Ленсовета пройдут показы мюзикла «Семейка Аддамс» тюменского Большого драматического театра. В 2022 году мюзикл стал лауреатом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска — 2022».

Российская версия мюзикла создана по специальному соглашению с лондонской компанией Theatrical Rights Worldwide. Мировая премьера мюзикла состоялась в 2010 году на Бродвее. Премьера тюменского БДТ прошла в 2021 году, и за полтора года мюзикл был сыгран с аншлагами 722 раза.

Сюжет мюзикла довольно прост и строится на конфликте «родители и жених дочери». Венсдей влюбляется в «нормального» молодого человека Лукаса Байнеке, и они хотят устроить «обычный» ужин, чтобы познакомить своих родителей. Зрители станут свидетелями этого «знакомства с родителями».



Над российской версией мюзикла работали режиссер-постановщик Дарья Борисова (она же стала автором русского текста, оригинальный текст написали Маршалл Брикман и Рик Элис), музыку и стихи для оригинала написал Эндрю Липпа, а на русский их перевела Юлия Дякина. Над хореографией работали Анатолий Войнов, Ирина Кашуба, музыкальным руководителем выступил Андрей Федоськин, а художником по свету стал лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Иван Виноградов.

