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    В ТЮЗе случится «Обыкновенное чудо» с Иваном Ожогиным и Нонной Гришаевой

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    30 и 31 октября в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится премьера мюзикла «Обыкновенное чудо» по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца, написанной в 1954 году. Главные роли играют Нонна Гришаева (Эмилия) и Иван Ожогин (Волшебник).

    фото с репетиции
    фото с репетицииФото: Ирина Туминене, фото предоставлено театром
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    Спектакль поставлен режиссёром театра и кино, главным режиссёром театра «Ленком Марка Захарова», лауреатом премии «Золотая Маска» Алексеем Франдетти. Свою известность Франдетти получил как раз за счёт постановки мюзиклов. В Петербурге идёт ещё одна его работа — мюзикл «Дорогой мистер Смит» в театре «Приют комедианта».

    Постановка объединяет два поколения зрителей — еще не знакомых с историей пьесы и ее театральных и киноверсий и тех, кто знает и любит знаменитый одноименный советский фильм режиссера Марка Захарова и легендарные песни на стихи Юлия Кима и музыку Геннадия Гладкова.

    «Пьеса Евгения Шварца как абсолютно гениальный материал предлагает любому постановщику вариативность. В нашем случае, мне показалось интересным акцентировать внимание на взаимоотношениях Волшебника и Хозяйки, которые находятся много лет в браке. Сохранение брака в сегодняшнем мире — это и есть то самое обыкновенное чудо, которое возможно между людьми. С другой стороны, мне бы хотелось, чтобы наши зрители увидели яркую, добрую сказку с невероятно красивой историей любви Принцессы и Медведя», — рассказывает Алексей Франдетти о своей работе.

    Сценографию спектакля создал Вячеслав Окунев — народный художник России, главный художник Михайловского театра, художник-постановщик Мариинского театра. Художник по костюмам — обладательница «Золотой Маски», заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств России Виктория Севрюкова. Создатели обещают оригинальное сценическое воплощение, отличное от традиционных представлений о постановках этой пьесы.

    16+

    Полина Никитина

    фото с репетиции
    фото с репетицииФото: Ирина Туминене, фото предоставлено театром

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