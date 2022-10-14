В ТЮЗе случится «Обыкновенное чудо» с Иваном Ожогиным и Нонной Гришаевой

30 и 31 октября в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева состоится премьера мюзикла «Обыкновенное чудо» по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца, написанной в 1954 году. Главные роли играют Нонна Гришаева (Эмилия) и Иван Ожогин (Волшебник).

Спектакль поставлен режиссёром театра и кино, главным режиссёром театра «Ленком Марка Захарова», лауреатом премии «Золотая Маска» Алексеем Франдетти. Свою известность Франдетти получил как раз за счёт постановки мюзиклов. В Петербурге идёт ещё одна его работа — мюзикл «Дорогой мистер Смит» в театре «Приют комедианта».

Постановка объединяет два поколения зрителей — еще не знакомых с историей пьесы и ее театральных и киноверсий и тех, кто знает и любит знаменитый одноименный советский фильм режиссера Марка Захарова и легендарные песни на стихи Юлия Кима и музыку Геннадия Гладкова.



«Пьеса Евгения Шварца как абсолютно гениальный материал предлагает любому постановщику вариативность. В нашем случае, мне показалось интересным акцентировать внимание на взаимоотношениях Волшебника и Хозяйки, которые находятся много лет в браке. Сохранение брака в сегодняшнем мире — это и есть то самое обыкновенное чудо, которое возможно между людьми. С другой стороны, мне бы хотелось, чтобы наши зрители увидели яркую, добрую сказку с невероятно красивой историей любви Принцессы и Медведя», — рассказывает Алексей Франдетти о своей работе.

