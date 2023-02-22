Пациента стоматологии, который добивался встречи с врачом с помощью пистолета, задержали в Петербурге

За неделю сотрудники полиции Центрального района нашли мужчину, который утром пришел в стоматологию и размахивал пистолетом у лица охранника.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 22 февраля, накануне около 10 утра 27-летнего подозреваемого взяли у дома 15 по улице Чехова. У него изъяли сигнальный пистолет «Удар».



«Фонтанка» писала и показывала конфликт в стоматологии в Басковом переулке, который произошел около половины восьмого утра 14 февраля.



В полицию обратился 66-летний завхоз. Он рассказал о визитере в неадекватном состоянии, который зашел и с порога повел себя агрессивно. Развернуть пациента к входной двери помогли слова о полиции.

