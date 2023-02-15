В Петербурге мужчина угрожал работникам стоматологии предметом, похожим на пистолет

Неизвестный ворвался в стоматологию в центре Петербурга и начал угрожать работникам предметом, очень похожим на пистолет. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 февраля.



О мужчине, который показался в Басковом переулке, 38, приблизительно в 7:20 утра накануне, силовикам рассказал 66-летний завхоз. Незнакомец был в неадекватном состоянии и стал ему грубить. Развернуть горожанина к входной двери помогли слова о полиции.

Мотивы такого поведения злоумышленника пока не ясны. На данный момент, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ведётся проверка.