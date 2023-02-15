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    Камеры заметили незнакомца, который ворвался в стоматологию в Петербурге с похожим на пистолет предметом

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    Неизвестный, ворвавшийся в стоматологию в центре Петербурга с похожим на пистолет предметом, не остался незамеченным для камер видеонаблюдения. Кадры, на которых зафиксированы его действия, 15 февраля появились в распоряжении «Фонтанки».

    На них заметно, как мужчина движется по лестнице к выходу и напоследок бросает пару фраз, при этом демонстрируя устрашающую вещицу.

    «Фонтанка» писала, что неизвестный зашёл в стоматологию в Басковом переулке, 38, приблизительно в 7:20 накануне и начал угрожать работникам. О его визите силовикам рассказал 66-летний завхоз. Незнакомец был в неадекватном состоянии.

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