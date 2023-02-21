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    СКА разгромил «Куньлунь». У Яшкина дубль

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Петербургский хоккейный клуб СКА одержал крупную победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 21 февраля в Ледовом дворце и завершилась со счетом 7:2 в пользу армейцев Невы.

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    Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Яшкин (дважды), Владислав Цицюра, Александр Волков, Михаил Воробьев, Дамир Жафяров и Никита Гусев (реализованный буллит).

    За китайский клуб забили Девин Броссо и Райан Спроул.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как СКА выиграл первый кубок этого сезона под руководством Романа Ротенберга.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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