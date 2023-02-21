СКА разгромил «Куньлунь». У Яшкина дубль

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал крупную победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 21 февраля в Ледовом дворце и завершилась со счетом 7:2 в пользу армейцев Невы.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Яшкин (дважды), Владислав Цицюра, Александр Волков, Михаил Воробьев, Дамир Жафяров и Никита Гусев (реализованный буллит).
За китайский клуб забили Девин Броссо и Райан Спроул.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как СКА выиграл первый кубок этого сезона под руководством Романа Ротенберга.