В Петербурге на пешеходном переходе медленная машина сбила молодую женщину

Легковой автомобиль сбил 29-летнюю женщину на пешеходном переходе в Невском районе. Инцидент произошел утром 21 февраля. «Фонтанка» публикует видеозапись.
На кадрах петербурженка медленно переходит дорогу по «зебре», когда к ней медленно приближается машина и цепляет на капот. Пострадавшая падает, при этом из автомобиля не сразу выходят люди.
В результате ДТП женщина получила сотрясение, перелом надколенника, а также ушибы и ссадины. В состоянии средней степени тяжести она была госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.