    Сейчас

    -11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -14

    0 м/с, штиль

    758мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd74.86eur79.76

    В Петербурге на пешеходном переходе медленная машина сбила молодую женщину

    4823
    7 комментариев

    Легковой автомобиль сбил 29-летнюю женщину на пешеходном переходе в Невском районе. Инцидент произошел утром 21 февраля. «Фонтанка» публикует видеозапись.

    На кадрах петербурженка медленно переходит дорогу по «зебре», когда к ней медленно приближается машина и цепляет на капот. Пострадавшая падает, при этом из автомобиля не сразу выходят люди.

    В результате ДТП женщина получила сотрясение, перелом надколенника, а также ушибы и ссадины. В состоянии средней степени тяжести она была госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сбили женщинуСбили пешехода на зебреДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close