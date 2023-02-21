Bloomberg узнал детали подготовки секретного визита Байдена в Киев

Окончательное решение посетить Киев президент Джо Байден принял в пятницу, 17 февраля во время совещания в Овальном кабинете. О подготовке визита не знали многие в Пентагоне и Белом доме. Агентство Bloomberg 20 февраля со ссылкой на источники восстановило хронологию поездки американского президента в столицу Украины.
В конце рабочей недели Джо Байден обычно вместе с женой Джилл возвращается в свой дом в Делавэре, но в этот раз его перемещения оказались необычными. Глава государства с супругой посетили мессу в кампусе Джорджтаунского университета, затем осмотрели выставку «Первые леди» в Национальном музее американской истории, после чего поужинали в ресторане «Рыжая курица» и покинули заведение в 19:47 по местному времени.
Через несколько часов Байден вместе с советником Джейком Салливаном и прочими помощниками сели на самолет в Польшу. В поездку взяли двух журналистов — с них было взято обещание хранить тайну о визите. Они до взлета сдали телефоны и получили их спустя сутки в американском посольстве в Киеве. Ранее информацию о поездке им выслали электронным письмом с темой: «Инструкции по прибытию на турнир по гольфу».
Так, борт № 1 с президентом США вылетел из Вашингтона на авиабазу Рамштайн, затем совершил перелет до польского Жешува. Отсюда Джо Байден отправился в Киев — его путь составил более 700 километров. Он приехал в украинскую столицу к 8 часам утра по местному времени, а покинул Киев около 20:00 часов.
По данным Politico, подготовка к визиту Байдена длилась около недели, Киев уже давно предлагал американскому президенту совершить поездку. Как уточнил источник издания в украинском правительстве, поездку подготовили «в очень короткие сроки».
Как стало известно, перед поездкой президента Джо Байдена США связались с Россией для исключения конфликтных ситуаций. Пока американский лидер находился в Киеве, за украинским небом следили самолеты-разведчики из Польши.