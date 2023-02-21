Bloomberg узнал детали подготовки секретного визита Байдена в Киев

Окончательное решение посетить Киев президент Джо Байден принял в пятницу, 17 февраля во время совещания в Овальном кабинете. О подготовке визита не знали многие в Пентагоне и Белом доме. Агентство Bloomberg 20 февраля со ссылкой на источники восстановило хронологию поездки американского президента в столицу Украины.

В конце рабочей недели Джо Байден обычно вместе с женой Джилл возвращается в свой дом в Делавэре, но в этот раз его перемещения оказались необычными. Глава государства с супругой посетили мессу в кампусе Джорджтаунского университета, затем осмотрели выставку «Первые леди» в Национальном музее американской истории, после чего поужинали в ресторане «Рыжая курица» и покинули заведение в 19:47 по местному времени.