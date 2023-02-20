За украинским небом следили из Польши. США связались с Россией незадолго до поездки Джо Байдена в Киев

США перед поездкой президента Джо Байдена в столицу Украины Киев связались с Россией для исключений конфликтных ситуаций. Об этом 20 февраля сообщает Associated Press со ссылкой на Белый дом.
Незадолго до визита Байдена «основная коммуникация с русскими произошла для обеспечения деконфликтности», говорится в публикации. Агентство утверждает, что эти меры были нужны для избежания любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между ядерными державами. Подробности коммуникации не приводятся.
«Этот визит стал редким случаем, когда президент США побывал в зоне конфликта, где США или их союзники не контролировали воздушное пространство», — сообщает APNews.
Американские самолеты-разведчики наблюдали за небом Украины из Польши, пока Джо Байден находился в Киеве.
Во время визита Байдена по всей Украине, в том числе и Киеве, объявили воздушную тревогу. Вскоре украинские СМИ опубликовали видео встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского у Михайловского собора в Киеве. На записи был слышен звук воздушной тревоги. Однако, как сообщает Reuters, тревога в Киеве в момент приезда Байдена оказалась ложной — сведений об ударах по городу не поступало.