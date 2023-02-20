За украинским небом следили из Польши. США связались с Россией незадолго до поездки Джо Байдена в Киев

США перед поездкой президента Джо Байдена в столицу Украины Киев связались с Россией для исключений конфликтных ситуаций. Об этом 20 февраля сообщает Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Незадолго до визита Байдена «основная коммуникация с русскими произошла для обеспечения деконфликтности», говорится в публикации. Агентство утверждает, что эти меры были нужны для избежания любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между ядерными державами. Подробности коммуникации не приводятся.