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    За украинским небом следили из Польши. США связались с Россией незадолго до поездки Джо Байдена в Киев

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    США перед поездкой президента Джо Байдена в столицу Украины Киев связались с Россией для исключений конфликтных ситуаций. Об этом 20 февраля сообщает Associated Press со ссылкой на Белый дом.

    Незадолго до визита Байдена «основная коммуникация с русскими произошла для обеспечения деконфликтности», говорится в публикации. Агентство утверждает, что эти меры были нужны для избежания любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между ядерными державами. Подробности коммуникации не приводятся.

    «Этот визит стал редким случаем, когда президент США побывал в зоне конфликта, где США или их союзники не контролировали воздушное пространство», — сообщает APNews.

    Американские самолеты-разведчики наблюдали за небом Украины из Польши, пока Джо Байден находился в Киеве.

    Во время визита Байдена по всей Украине, в том числе и Киеве, объявили воздушную тревогу. Вскоре украинские СМИ опубликовали видео встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского у Михайловского собора в Киеве. На записи был слышен звук воздушной тревоги. Однако, как сообщает Reuters, тревога в Киеве в момент приезда Байдена оказалась ложной — сведений об ударах по городу не поступало.

    Подробности о поездке Джо Байдена в Киев можно прочитать в материале «Фонтанки».

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