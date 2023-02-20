«Разговоры о важном» теперь идут на Первом канале. О чем Лавров и инок Киприан рассказали детям

Каждый понедельник по телевизору теперь показывают фрагменты «Разговоров о важном». Видеообращения начинаются утром, в 8:36, — в это время у школьников должен быть первый урок. Два фрагмента россияне уже увидели.



Фото: Скриншот видео / телепередача «Разговоры о важном» Поделиться Поделиться





В телеграм-канале движения «Большая перемена» говорилось, что показывать «Разговоры о важном» начнут с 20 февраля, но это, вероятно, ошибка. На сайте Первого канала есть фрагмент передачи «Доброе утро» уже от 13 февраля. В нем со зрителями беседует министр иностранных дел Сергей Лавров. Как утверждается, все видеообращения основаны на реальных вопросах от детей. Где и кто их задал, впрочем, не уточняется.



— Какая идея объединяет всех людей на планете? — спрашивает невидимый зрительскому глазу ребенок, который, судя по голосу, едва ли перешел в пятый класс.



— Дружба, — сразу же отвечает Лавров и поясняет, что это явление, которое «не знает границ».

В качестве примера он приводит Россию.

— Мы всегда старались на внешнеполитическом фронте дружить.

У министра интересуются, кто такой дипломат, как юный гражданин может помочь своей стране и в чем особенность и неповторимость России. Отсылая к Людовику XIV, Лавров шутит, что дипломат — это он, и объясняет, какие профессии востребованы в стране (спойлер: рабочие). Страна, по его словам, неповторима любая, но россияне живут, ощущая себя одной семьей и не теряя связи с предками.



Один из самых длинных ответов Лаврова посвящен объяснению слова «патриотизм». Не соглашаясь с толкованиями словарей, министр говорит, что патриотизм — это прежде всего гордость за свою страну. В качестве примера он приводит детей: «Те рисунки, которые дети направляют на фронт... Мы видим в репортажах военных корреспондентов, насколько это важно для бойцов, как тепло они реагируют на это. Есть и дети, подростки, которые вместе с нашими артистами посещают расположение вооруженных сил наших и устраивают мини-концерты».



В сети опубликовано несколько фрагментов одного и того же выступления Лаврова: на сайте Первого канала и на портале проекта «Разговоры о важном». Они немного отличаются, но полной записи «Доброго утра» на сайте Первого уже нет. Цитаты выше — по видео с сайта «Разговоров».



В выпуске от 13 февраля анонсированы и другие гости. Среди них — главный Дед Мороз страны, гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев, музыкант Егор Крид и актер Константин Хабенский. Все они отвечали на вопросы в рамках «Разговоров о важном», и видео уже опубликованы.



20 февраля зрителям Первого канала показали беседу с Валерием Бурковым. Сейчас он — инок Киприан, в прошлом — авиационный штурман, участник афганской войны, Герой СССР, cоветник Бориса Ельцина и депутат Курганской областной думы. Разговор с Киприаном приурочен к 23 февраля — Дню защитника Отечества.

Как и в случае с Лавровым, телевизионные и сугубо школьные версии фрагментов отличаются. Школьникам предлагают показывать версию, в которой говорится в том числе о комитете семей военнослужащих Отечества (вероятно, имеется в виду поддержанный президентом комитет семей воинов Отечества. — Прим. ред.), даются напутствия будущим военным и говорится о том, что «на войне паникеров расстреливали на месте». В телевизионной — про летчика Алексея Маресьева, о «настоящих защитниках Отечества» и уместности поздравлений женщин с 23 февраля. Последним, кстати, лучше быть медсестрами, а не снайперами: «Без женщин жить вообще невозможно, поэтому хорошо, что женщины помогают в армии, служат там. Главное, чтобы женщина занималась в армии той службой, которая помогает выжить нашим ребятам. Это медицинские сестры, медперсонал в целом. <...> Мужчина всегда был защитником. Женщина должна быть за его спиной, как за каменной стеной».



Скорее всего, совсем скоро россиян ждет третий формат «Разговоров» — на этот раз для родителей. Идею уже поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. Сейчас в ведомстве обсуждают, в какой форме это можно подать родителям: так, чтобы это было «действительно интересно».

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

