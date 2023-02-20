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    «Ложусь-ложусь!» В Петербурге раскрыли аферистов, наладивших онлайн-торговлю ширпотребом с 20-кратной наценкой

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    Два миллиона рублей, пара автомобилей и мешки с копеечным хламом изъяты у подозреваемых в мошенничестве в Петербурге. По версии полиции, покупателей обманывали годами, география не ограничивается городом на Неве.

    Оперативное видео пресс-служба полицейского главка опубликовала 20 февраля. Судя по кадрам, пришли к предполагаемым аферистам в неурочный час: почти все встречали группу задержания в исподнем, с покорным «Да я ложусь-ложусь» и непониманием происходящего.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники экономической полиции задержали пятерых членов организованной преступной группы, которые на протяжении четырёх лет обманывали покупателей интернет-магазинов. Роль организаторов отводят двоим 32-летним. С ними в отдел полиции отправились 29-летний создатель магазинов, 30-летний работник, отвечающий за рекламу, и 35-летний закупщик оптовых партий товаров.

    Ассортимент радовал разнообразием и ценами ниже рыночных. Покупателям предлагали костюмы, платья, постельное бельё, шторы, телевизионные антенны, ресиверы, криптовалютные кошельки, смарт-аксессуары к гаджетам с возможностью получить скидку до 97 %.

    На деле текстиль отшивался кустарным способом из дешёвого сырья в Иваново, техника не отвечала заявленным характеристикам, а то и вовсе не работала.

    Сотрудники выявили порядка 70 сайтов-мошенников. Торговля была налажена: покупателям перезванивали, убеждали не ограничиваться одной покупкой, исправно отправляли посылки при условии 100 % предоплаты до распаковки.

    «Средний чек покупки составлял 4–5 тысяч рублей. Позже, вскрыв посылку, покупатель обнаруживал лишь несколько тряпок себестоимостью 200–300 рублей. Если веса посылки не хватало, туда добавлялись пакеты с песком или землей», — рассказывают в ведомстве.

    За отказ от посылки продавцы требовали компенсацию, сами же деньги недовольным клиентам не возвращали. В Петербурге от действий интернет-мошенников пострадали четверо. Анализ федеральной базы данных подсказал, что жертв кратно больше: 150 человек из тридцати регионов, и это не окончательная цифра.

    В Петербурге при обыске у фигурантов изъяли 2 миллиона рублей, пару автомобилей, мешки с образцами товаров и технику с клиентской базой. По оперативным данным, в преступную схему были вовлечены десятки человек. Обнаружены склады на территории Москвы и Московской области, «колл-центры» работали в Молдавии и Татарстане. Всех участников группы устанавливают.

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