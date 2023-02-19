В метро Москвы мужчина напал на пассажира с ножом

В метро Москвы агрессор напал с ножом на недруга. Пострадавшего госпитализировали. Об этом 19 февраля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфликт между мужчинами вспыхнул накануне на выходе из вестибюля станции «Киевская». Полицейские опросили очевидцев и изучили записи с камер, после чего составили ориентировку на подозреваемого. Спустя несколько часов его задержали и доставили в отдел. Предполагаемым злоумышленником оказался 64-летний уроженец Республики Коми. В рюкзаке у него нашли нож.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по второй части 111 статьи УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Известно, что ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое правонарушение.



В столичной прокуратуре уточнили, что четыре удара пришлись на голову, шею и грудную клетку пострадавшего. По словам подозреваемого, конфликт случился на станции, и достиг своего апогея в вестибюле.



«В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры Московского метрополитена рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

