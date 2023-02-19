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    В метро Москвы мужчина напал на пассажира с ножом

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    В метро Москвы агрессор напал с ножом на недруга. Пострадавшего госпитализировали. Об этом 19 февраля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

    Конфликт между мужчинами вспыхнул накануне на выходе из вестибюля станции «Киевская». Полицейские опросили очевидцев и изучили записи с камер, после чего составили ориентировку на подозреваемого. Спустя несколько часов его задержали и доставили в отдел. Предполагаемым злоумышленником оказался 64-летний уроженец Республики Коми. В рюкзаке у него нашли нож.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по второй части 111 статьи УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Известно, что ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое правонарушение.

    В столичной прокуратуре уточнили, что четыре удара пришлись на голову, шею и грудную клетку пострадавшего. По словам подозреваемого, конфликт случился на станции, и достиг своего апогея в вестибюле.

    «В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры Московского метрополитена рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

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