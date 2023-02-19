Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Ростове-на-Дону

В торговом центре в Ростове-на-Дону 19 февраля неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. На данный момент его ищут полицейские. Два человека травмированы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы региона.

Уточняется, что злоумышленник выстрелил в ходе внезапного конфликта, а также нанёс телесные повреждения 43-летнему и 20-летним мужчинам.



Возбуждено уголовное дело по второй части 213 статьи УК РФ («Хулиганство»). Проводятся мероприятия для установления и задержания стрелявшего.

