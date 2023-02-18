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    «Прогресс МС-21» все-таки решили затопить, а «Союз МС-23» изучили дополнительно

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    Корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля, об этом сообщили днем 18 февраля в Роскосмосе.

    «Включение двигателя «Прогресса МС-21» на торможение для схода с орбиты намечается 19 февраля в 06:15 мск», — говорится на сайте госкорпорации. Корабль войдет в атмосферу и разрушится, а несгоревшие элементы, как прогнозируют специалисты, в 06:57 мск упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

    Перед тем как принять окончательное решение, сведение «Прогресса МС-21» с орбиты, запланированное на 18 февраля, откладывали для изучения причин разгерметизации системы терморегулирования. Ранее была проведена съемка его внешней поверхности — рассматривалась версия о том, что причиной произошедшего снова мог быть метеороид.

    Также 18 февраля в Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева прошел совет главных конструкторов, посвященный запуску беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС. После детального осмотра радиатора в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома Байконур, не выявившего повреждений, старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Союзом МС-23» назначили на 24 февраля в 03:34 по московскому времени.

    Ранее 15 декабря стало известно, что радиатор корабля «Союз МС-22» повредил метеороид и это привело к разгерметизации. Прибывший на корабле экипаж отправится домой на «Союзе МС-23», который прибудет к МКС в беспилотном режиме.

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