«Прогресс МС-21» все-таки решили затопить, а «Союз МС-23» изучили дополнительно

Корабль «Прогресс МС-21» сведут с орбиты 19 февраля, об этом сообщили днем 18 февраля в Роскосмосе.



«Включение двигателя «Прогресса МС-21» на торможение для схода с орбиты намечается 19 февраля в 06:15 мск», — говорится на сайте госкорпорации. Корабль войдет в атмосферу и разрушится, а несгоревшие элементы, как прогнозируют специалисты, в 06:57 мск упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Перед тем как принять окончательное решение, сведение «Прогресса МС-21» с орбиты, запланированное на 18 февраля, откладывали для изучения причин разгерметизации системы терморегулирования. Ранее была проведена съемка его внешней поверхности — рассматривалась версия о том, что причиной произошедшего снова мог быть метеороид.