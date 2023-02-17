Число погибших при землетрясении в Турции приблизилось к 40 тысячам

Количество жертв серии разрушительных землетрясений в Турции достигло 39,6 тысяч. Об этом со ссылкой на данные МВД страны поздно вечером в пятницу, 17 февраля, сообщает агентство Anadolu.



По словам главы ведомства Сулеймана Сойлу в эфире телеканала TRT, согласно последней информации, в результате двух землетрясений погибли в общей сложности 39 672 человека, 105 505 человек пострадали.



Как, в свою очередь, рассказали в министерстве Турции по делам окружающей среды, городскому планированию и борьбе с изменением климата, из-за землетрясения в стране было разрушено более 84 тысяч зданий.

