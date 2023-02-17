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    Число погибших при землетрясении в Турции приблизилось к 40 тысячам

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    Количество жертв серии разрушительных землетрясений в Турции достигло 39,6 тысяч. Об этом со ссылкой на данные МВД страны поздно вечером в пятницу, 17 февраля, сообщает агентство Anadolu.

    По словам главы ведомства Сулеймана Сойлу в эфире телеканала TRT, согласно последней информации, в результате двух землетрясений погибли в общей сложности 39 672 человека, 105 505 человек пострадали.

    Как, в свою очередь, рассказали в министерстве Турции по делам окружающей среды, городскому планированию и борьбе с изменением климата, из-за землетрясения в стране было разрушено более 84 тысяч зданий.

    На юго-востоке Турции 6 февраля произошли два сокрушительных землетрясения магнитудой более семи. Позднее в регионе было зафиксировано ещё более 4,7 тыс. подземных толчков. По последним данным, погибшими в Турции числились более 38 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч человек. В Сирии число погибших составило 1 414 человек, пострадали 2 357. Под завалами продолжают находить живых людей, теперь их единицы.

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