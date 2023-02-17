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    Минюст обновил реестр иноагентов. В нём Зубов*, Лошак* и школа «Возрождение»*

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    Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов фамилии журналиста Андрея Лошака*, историка Андрея Зубова*, а также школу свободной общественной мысли «Возрождение».

    Как уточняется на сайте ведомства, вечером 17 февраля Зубов «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти». Кроме того, в Минюсте отмечают, что он проживает за рубежом и осуществляет преподавательскую деятельность в иностранном вузе.

    Андрей Лошак, по данным властей, «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе о деятельности Министерства обороны Российской Федерации, высказывался против специальной военной операции на Украине, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами».

    Что касается школы свободной общественной мысли «Возрождение», то эта организация, как сообщается на сайте Минюста, «выступала с призывами к борьбе с действующей государственной властью РФ, изменению конституционного строя. Большая часть лекторов школы включена в реестр иностранных агентов и проживает на территории иностранных государств».

    * Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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