В петербургском парламенте уехавших из страны депутатов предложили лишать мандатов

Депутатов петербургского Заксобрания и муниципальных советов города, которые более шести месяцев не посещают заседания без уважительных причин, предлагают лишать мандатов. Законопроекты, которые расширяют список причин для досрочного прекращения полномочий, 17 февраля поддержал парламентский комитет по законодательству.



Актуальность поправок объяснил единоросс Константин Чебыкин: «Есть у нас такие депутаты в муниципальном совете, которых найти не могут. Нет их на рабочем месте. Васильевский остров — яркий пример. Депутаты просто пропадают. После того как у нас объявили спецоперацию — нет депутатов. Вполне понятно, куда они делись, — уехали они».