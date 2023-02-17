«Было бы интересно». Министр просвещения поддержал идею проводить «Разговоры о важном» и для родителей

Идею проводить «Разговоры о важном» не только для школьников, но и для их родителей поддержал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом он рассказал 17 февраля на пресс-конференции в ТАСС.



«Правильная идея рассказывать родителям в том числе и вопросы, связанные с воспитанием и достижениями нашей страны. Я думаю, родителям это было бы интересно», — заявил он.

Министр добавил, что для таких уроков важно найти правильный формат.

Внеклассный час «Разговоры о важном» появился с начала учебного года в 2022 году. Тематика «Разговоров о важном» для всех регионов одна. Разработкой уроков занимался Институт стратегии развития образования РАО, потратили на это 22 млн рублей.