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    «Было бы интересно». Министр просвещения поддержал идею проводить «Разговоры о важном» и для родителей

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    Идею проводить «Разговоры о важном» не только для школьников, но и для их родителей поддержал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом он рассказал 17 февраля на пресс-конференции в ТАСС.

    «Правильная идея рассказывать родителям в том числе и вопросы, связанные с воспитанием и достижениями нашей страны. Я думаю, родителям это было бы интересно», — заявил он.

    Министр добавил, что для таких уроков важно найти правильный формат.

    Внеклассный час «Разговоры о важном» появился с начала учебного года в 2022 году. Тематика «Разговоров о важном» для всех регионов одна. Разработкой уроков занимался Институт стратегии развития образования РАО, потратили на это 22 млн рублей.

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