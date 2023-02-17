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    Минобороны обновило данные о командующих военными округами. Теперь официально — у ЗВО новый глава

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    Министерство обороны России обновило информацию о командующих военными округами. В частности, согласно официальным данным, командующим Западным военным округом назначен генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

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