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    Боевые действия на Украине

    Новым командующим Западного военного округа назначен выпускник Киевского суворовского училища

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    Данные о смене командующего войсками ЗВО внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. С 28 сентября округом руководит генерал-лейтенант Роман Бердников.

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    На изменения в регистрационных данных ФКУ ОСК ЗВО «Фонтанка» обратила внимание 2 октября. Вместо Александра Журавлева руководителем теперь указан Бердников. На официальном сайте Минобороны эта информация пока не отображена.

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    Роман Борисович Бердников уроженец Алтайского края. В 1991 году окончил Киевское суворовское военное училище, в 1995-м — Московское высшее общевойсковое командное училище. На различных должностях командовал мотострелковыми войсками.

    В ноябре 2018 года стал командующим 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. В 2021 году командовал группировкой войск в Сирийской Арабской Республике.

    Генерал-полковник Александр Журавлев был назначен на должность командующего ЗВО в 2018 году. Последний раз в публичном пространстве он появлялся в мае этого года, когда Минобороны публиковало релиз о вручении наград «военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции».

    © Фонтанка.Ру

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