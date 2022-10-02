Новым командующим Западного военного округа назначен выпускник Киевского суворовского училища

На изменения в регистрационных данных ФКУ ОСК ЗВО «Фонтанка» обратила внимание 2 октября. Вместо Александра Журавлева руководителем теперь указан Бердников. На официальном сайте Минобороны эта информация пока не отображена.

Роман Борисович Бердников уроженец Алтайского края. В 1991 году окончил Киевское суворовское военное училище, в 1995-м — Московское высшее общевойсковое командное училище. На различных должностях командовал мотострелковыми войсками.

В ноябре 2018 года стал командующим 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. В 2021 году командовал группировкой войск в Сирийской Арабской Республике.

Генерал-полковник Александр Журавлев был назначен на должность командующего ЗВО в 2018 году. Последний раз в публичном пространстве он появлялся в мае этого года, когда Минобороны публиковало релиз о вручении наград «военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции».