ДТП на Авиационной у зебры — человек без сознания

Серьёзное ДТП произошло утром 17 февраля на пересечении Авиационной улицы и Демонстрационного проезда. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» сообщили о сбитой девушке, потерявшей сознание. На самом деле пострадал юноша.
По данным «Фонтанки», ДТП произошло около 9:20 на Авиационной, 18. Легковой автомобиль сбил 18-летнего молодого человека. Юноша в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.
На фотографии в месте ДТП видно пешеходный переход. Машина стоит в паре метров от него.