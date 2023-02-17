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    ДТП на Авиационной у зебры — человек без сознания

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    Серьёзное ДТП произошло утром 17 февраля на пересечении Авиационной улицы и Демонстрационного проезда. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» сообщили о сбитой девушке, потерявшей сознание. На самом деле пострадал юноша.

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    По данным «Фонтанки», ДТП произошло около 9:20 на Авиационной, 18. Легковой автомобиль сбил 18-летнего молодого человека. Юноша в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

    На фотографии в месте ДТП видно пешеходный переход. Машина стоит в паре метров от него.

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