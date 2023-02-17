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    Число погибших от землетрясения в Турции превысило 38 тысяч

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    Количество жертв серии разрушительных землетрясений в Турции превысило 38 тысяч. Об этом в ночь на пятницу, 17 февраля, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям правительства страны.

    «Согласно последней информации, в общей сложности 38 044 человека погибли в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге, — уточняется в сообщении ведомства (цитата по ТАСС). — Более 4,7 тыс. повторных подземных толчков произошло в регионе с момента первого землетрясения».

    «Фонтанка» писала, что вечером в четверг, 16 февраля, на юго-востоке Турции произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,1. В результате в провинции Хатай обрушились несколько зданий, повреждённых ещё 6 февраля.

    О том, как на разборе завалов после землетрясения в Турции работали российские спасатели, включая петербуржцев, читайте в нашем материале.

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