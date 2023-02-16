    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    764мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd74.21eur79.57

    В прокат выходит триллер от создателя «Чебурашки»

    569
    обсудить
    Фото: vlgfilm.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    23 февраля на экранах — премьера новой картины режиссера Дмитрия Дьяченко, который только что успешно выступил со своим «Чебурашкой». Правда, «Бешенство» — так называется фильм — находится на противоположном эмоциональном полюсе от комедии о забавной зверюшке.

    По сюжету отец привозит своего сына в охотничий домик глубоко в тайге, чтобы тот пережил там период постнаркотической ломки. В это время вокруг разгорается эпидемия бешенства среди диких животных. Отец и сын оказываются одни посреди ада.

    В основу фильма были положены реальные события, происходившие в Амурской области в 2019 году. Правда, картину снимали на Алтае и Камчатке.

    В роли отца — Алексей Серебряков, также в фильме сыграл Евгений Ткачук.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: vlgfilm.ru/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close