В прокат выходит триллер от создателя «Чебурашки»

23 февраля на экранах — премьера новой картины режиссера Дмитрия Дьяченко, который только что успешно выступил со своим «Чебурашкой». Правда, «Бешенство» — так называется фильм — находится на противоположном эмоциональном полюсе от комедии о забавной зверюшке.

По сюжету отец привозит своего сына в охотничий домик глубоко в тайге, чтобы тот пережил там период постнаркотической ломки. В это время вокруг разгорается эпидемия бешенства среди диких животных. Отец и сын оказываются одни посреди ада.

В основу фильма были положены реальные события, происходившие в Амурской области в 2019 году. Правда, картину снимали на Алтае и Камчатке.



В роли отца — Алексей Серебряков, также в фильме сыграл Евгений Ткачук.



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Федор Дубшан

