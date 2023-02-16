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    Путин пообещал рассмотреть вопрос о соцподдержке семей военных из ЧВК

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    Российские власти рассматривают вопрос о социальной поддержке семей тех, кто участвует в боевых действиях и состоит в частной военной компании. Об этом 16 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

    Так он ответил на вопрос уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Она отметила, что такие семьи не имеют социальных гарантий, и попросила уравнять их с семьями остальных участников боевых действий.

    «И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны», — заявил Путин и отметил, что власти «рассматривают этот вопрос» (цитата по РИА Новости).

    Ранее Госдума приняла закон о максимальной соцподдержке для супругов погибших военнослужащих, независимо от того, живут они одни или с родственниками.

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    Владимир ПутинСоцподдержкаЧВКСемьи военных
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