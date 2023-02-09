Супруги погибших военнослужащих получат соцподдержку: новости СВО за 9 февраля

Соцподдержку могут получить в том числе и супруги погибших участников СВО Фото: Александр Ощепков / NGS55.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 февраля.



В Госдуме одобрили соцподдержку супругам погибших военнослужащих Госдума приняла закон о максимальной социальной поддержке для всех супругов военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, вне зависимости от того, живут они одни или вместе с родственниками. Согласно документу, вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак, смогут получать господдержку независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга. Основанием для этого станет лишь факт супружества с погибшим военным.

Сейчас супруги погибших участников боевых действий получают право на соцподдержку, предусмотренную в Законе «О ветеранах» для вдов, при условии, что они не вступили в повторный брак и живут одиноко или с детьми. ЧВК «Вагнер» прекратила набор заключенных Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его компания больше не набирает заключенных.

— Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются, — такой ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале.



С просьбой уточнить, правда ли, что ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключенных, к Пригожину обратилась редакция Live24. По словам журналистов издания, к ним обращается большое количество заключенных, которые и сообщили, что набор из исправительных учреждений в ЧВК «Вагнер» не ведется уже больше месяца.

В Ставрополье уничтожили банду, планировавшую теракт на железной дороге Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о том, что в ходе спецоперации в Ставрополье были уничтожены четверо террористов, планировавших теракт на железной дороге. Жителей близлежащих домов эвакуировали, чтобы избежать возможных жертв. Блокированным в доме бандитам предложили сложить оружие и сдаться. В ответ они открыли огонь и были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов. По данным НАК, потерь нет как среди сотрудников, так и мирных жителей.

— В ходе осмотра места боестолкновения обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами. По имеющимся данным, бандиты были причастны к террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования, — пояснили в НАК. В Ставрополье на время операции ввели режим КТО, который отменили после «ликвидации террористической угрозы». Компания Unilever заявила о риске ухода из России Британская компания Unilever, которая является одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, заявила о риске прекращения деятельности в России.

— Мы даем работу более 3 тысячам человек в России и в 2022 году доля [российского] бизнеса в обороте группы составила 1,4 %, а в чистой прибыли группы — 2 %. По состоянию на 31 декабря 2022 года размер наших активов в России составлял около 900 миллионов евро, включая четыре предприятия, — говорится в отчете.



В марте прошлого года Unilever приостановила экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России после начала спецоперации на Украине. Тогда же она сообщила, что прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ, но продолжит поставлять «жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России, для жителей России» и будет держать этот вопрос «под пристальным вниманием».