Особняк Парамонова на Васильевском острове планирует выкупить и отреставрировать Setl Group

Сейчас объект находится в собственности предприятия «Кожа». Холдинг планирует сначала выкупить здания, а затем, согласовав проект реставрации с КГИОП, приступить к работам. В компании говорят, что в ходе работ планируется обеспечить максимальное сохранение и восстановление всех внешних и внутренних архитектурных элементов зданий с последующим приспособлением под современные нужды.

Холдинг Setl Group планирует приобрести и отреставрировать здания «Особняк владельца» и «Котельная», входящие в объект культурного наследия «Кожевенный завод А.А. Парамонова» на Васильевском острове, сообщили в пресс-службе компании.

Участок, где сейчас располагается объект культурного наследия «Кожевенный завод А.А. Парамонова», с самого начала своего освоения в 18-м веке был приспособлен под нужды кожевенного предприятия. Размещенное здесь производство не меняло свой профиль вплоть до 1990-х гг. К купцу А.А. Парамонову кожевенный завод перешел в 1883 году. Считается, что современный облик особняка сложился к середине 19-го века, а на последнем дореволюционном этапе застройки здесь появилось и новое здание — ныне «Котельная».

Особняк Парамонова и Котельная дополнят перечень объектов, отреставрированных Setl Group. Ранее было воссоздано здание особняка промышленника Феликса Шопена на 25-й линии, сейчас завершается реставрация памятника авангардного конструктивизма — водонапорной башни завода «Красный Гвоздильщик» архитектора Якова Чернихова на Васильевском острове. Компанией также отреставрировано здание котельной Киновиевского ультрамаринового завода Г.И. Веге на Октябрьской набережной.



Отметим, что статус объекта культурного наследия регионального значения особняк Парамонова получил в марте 2022 года. А в конце 2022 года к заводу проявил интерес глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.