Кожевенный завод Парамонова на Васильевском острове получил статус памятника

Речь идет об «Особняке — конторе», расположенном по адресу: дом 1–3, литера Р, по Кожевенной линии, и «Котельной» — под литерой Д.

Особняк, в котором в свое время жил хозяин завода, построили в 1830-е годы. Здание на углу Кожевенной линии и Масляного канала — образец классицистической стилистики. Авторство, предположительно, принадлежит архитектору Андрею Ливену. Интерьеры отделывали уже в последней четверти XIX века.



Котельную построили в 1915–1917 годы, это классическое производственное здание из красного кирпича и с окнами с многочастной расстекловкой. Территория завода примечательна тем, что на ней исторически и до современных дней занимались кожевенным производством — с конца XVIII века до 1990-х годов.