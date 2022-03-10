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Кожевенный завод Парамонова на Васильевском острове получил статус памятника

В Петербурге два здания Кожевенного завода А. А. Парамонова на Васильевском острове были включены в реестр региональных памятников. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.

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Речь идет об «Особняке — конторе», расположенном по адресу: дом 1–3, литера Р, по Кожевенной линии, и «Котельной» — под литерой Д.

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Особняк, в котором в свое время жил хозяин завода, построили в 1830-е годы. Здание на углу Кожевенной линии и Масляного канала — образец классицистической стилистики. Авторство, предположительно, принадлежит архитектору Андрею Ливену. Интерьеры отделывали уже в последней четверти XIX века.

Котельную построили в 1915–1917 годы, это классическое производственное здание из красного кирпича и с окнами с многочастной расстекловкой. Территория завода примечательна тем, что на ней исторически и до современных дней занимались кожевенным производством — с конца XVIII века до 1990-х годов.

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