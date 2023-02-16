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    Топили слишком усердно. Прокуратура разобралась с высокой «коммуналкой» во Фрунзенском районе

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    Прокуратура Фрунзенского района потребовала у ЖКС №1 наладить температурный режим в доме 17, корп. 4, по Будапештской улице. По данным ведомства, жилкомсервис «не следил за этим должным образом».

    Квартиры в доме отапливали слишком усердно, и цена за коммунальные услуги выросла, сообщает 16 февраля пресс-служба ведомства. Это обнаружилось в ходе проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

    В адрес гендиректора ЖКС внесли представление, устранение нарушений на контроле у прокуратуры.

    «Фонтанка» писала, что, по предварительным данным, в Московском районе из-за вытекания кипятка в квартире погибла 94-летняя блокадница.

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    Фрунзенский районКоммуналкаПрокуратура
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