Госдума приняла закон о прекращении действия Устава и договоров Совета Европы

Государственная дума в третьем чтении приняла закон, согласно которому будет прекращено действие Устава Совета Европы в отношении России. Кроме того, он предполагает остановку 20 международных договоров, которые до сих пор действовали между Москвой и Советом Европы. Голосование прошло 16 февраля.



Проект закона в Госдуму внес президент России. Документ был разработан после того, как с 16 марта 2022 года членство РФ в Совете Европы было прекращено.

Закон касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма и ряда других документов.