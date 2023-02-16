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    Госдума приняла закон о прекращении действия Устава и договоров Совета Европы

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    Государственная дума в третьем чтении приняла закон, согласно которому будет прекращено действие Устава Совета Европы в отношении России. Кроме того, он предполагает остановку 20 международных договоров, которые до сих пор действовали между Москвой и Советом Европы. Голосование прошло 16 февраля.

    Проект закона в Госдуму внес президент России. Документ был разработан после того, как с 16 марта 2022 года членство РФ в Совете Европы было прекращено.

    Закон касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма и ряда других документов.

    После подписания документа президентом россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Соответственно, получить компенсацию за нарушение своих прав будет невозможно (за исключением ряда случаев, Россия выплачивала ее исправно). Кроме того, после денонсации Россия сможет не выдавать другим странам террористов.

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