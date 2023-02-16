Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обжаловал приговор

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого ранее осудили на 22 года колонии строгого режима за организацию и покушение на убийства предпринимателей, обжаловал приговор. Об этом 16 февраля сообщает ТАСС, ссылаясь на его адвоката.



Известно, что апелляционную жалобу в письменном виде Фургал подал из СИЗО накануне. Он попросил «приговор отменить со стадии подготовки и вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда». Отмечается, что защитники других фигурантов уголовного дела также обжаловали приговоры.



10 февраля Люберецкий горсуд Московской области оценил роль Фургала в устранении предпринимателей в начале нулевых в 22 года лишения свободы. Его признали виновным в организации покушения на экс-конкурента по бизнесу Александра Смольского, убийствах предпринимателя Евгения Зори и компаньона Олега Булатова. Вместе с экс-губернатором виновными признали Марата Кадырова, Андрея Палея и Андрея Карепова. Им назначили 9,5 года, 17 и 21 год колонии соответственно. Суд исключил из приговора Фургалу и Карепову незаконное приобретение оружия из-за истечения срока давности.

