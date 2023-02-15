На въезде в Кронштадт стартовала реконструкция развязки КАД и Кронштадтского шоссе

Дорожники 15 февраля приступили к реконструкции транспортного узла на въезде в Кронштадт. На пересечении кольцевой автодороги Петербурга и Кронштадтского шоссе построят развязку по схеме «клеверный лист».
На развязке Комплекса защитных сооружений Петербурга и Кронштадтского шоссе начали разворачивать стройплощадку. Подрядчик приступил к подготовительным работам: на первом этапе организуют въезды и готовят площадку к работе техники для устройства буронабивных свай, сообщает пресс-служба Минстроя РФ. Реконструкция стартовала в сжатые сроки благодаря опережающему графику финансирования и средствам, выделенным из федерального бюджета в конце прошлого года, добавляют в ведомстве.
На участке площадью 34,11 га построят транспортную развязку по схеме «клеверный лист» с обособленными съездами по всем направлениям движения. Проект предусматривает 10 съездов шириной от 4,5 метров и два новых путепровода, на одном из которых предусмотрят возможность организовать выделенную полосу для общественного или специального транспорта.
Завершить работы рассчитывают в конце 2025 года. Движение на участке во время реконструкции будет осуществляться в штатном режиме, долговременно перекрывать движение по направлениям тоже не планируют. Реконструкция ведется в рамках масштабной модернизации дорожной инфраструктуры Кронштадта в связи с «Островом фортов».