На въезде в Кронштадт стартовала реконструкция развязки КАД и Кронштадтского шоссе

Дорожники 15 февраля приступили к реконструкции транспортного узла на въезде в Кронштадт. На пересечении кольцевой автодороги Петербурга и Кронштадтского шоссе построят развязку по схеме «клеверный лист».

На развязке Комплекса защитных сооружений Петербурга и Кронштадтского шоссе начали разворачивать стройплощадку. Подрядчик приступил к подготовительным работам: на первом этапе организуют въезды и готовят площадку к работе техники для устройства буронабивных свай, сообщает пресс-служба Минстроя РФ. Реконструкция стартовала в сжатые сроки благодаря опережающему графику финансирования и средствам, выделенным из федерального бюджета в конце прошлого года, добавляют в ведомстве.