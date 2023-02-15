«Прячутся наши недруги». Матвиенко предложила маркировать «враждебные» телеграм-каналы специальными значками

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роскомнадзору ввести специальные значки для маркировки «враждебных» к России телеграм-каналов. Об этом она заявила 15 февраля на заседании СФ.



«Вражьи каналы, с Украины например, ставят свой флажок, а многие камуфлируют. Может, Роскомнадзору… тоже [ввести] какие-то единые значки… Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель у этих каналов», — предложила Матвиенко.