«Прячутся наши недруги». Матвиенко предложила маркировать «враждебные» телеграм-каналы специальными значками

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роскомнадзору ввести специальные значки для маркировки «враждебных» к России телеграм-каналов. Об этом она заявила 15 февраля на заседании СФ.
«Вражьи каналы, с Украины например, ставят свой флажок, а многие камуфлируют. Может, Роскомнадзору… тоже [ввести] какие-то единые значки… Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель у этих каналов», — предложила Матвиенко.
Так она ответила на слова первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, который отметил, что телеграм-каналы сейчас стали основным источником информации для молодежи и других возрастных групп населения. Он заявил, что с февраля прошлого года появилось уже более сотни каналов, которые «маскируются» под российские, но администрируются
Также Матвиенко пояснила, что заседание Госдумы и Совфеда перенесли с 1 марта на 22 февраля по просьбе кабмина. По ее словам, это нужно для рассмотрения законов об изменении Бюджетного и Налогового кодексов, а о дополнительном заседании речи не идет. Матвиенко отметила, что в Интернете уже возник «миллион версий» насчет переноса, и выразила надежду, что по этому поводу не будут публиковать фейки.