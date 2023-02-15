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    «Прячутся наши недруги». Матвиенко предложила маркировать «враждебные» телеграм-каналы специальными значками

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    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роскомнадзору ввести специальные значки для маркировки «враждебных» к России телеграм-каналов. Об этом она заявила 15 февраля на заседании СФ.

    «Вражьи каналы, с Украины например, ставят свой флажок, а многие камуфлируют. Может, Роскомнадзору… тоже [ввести] какие-то единые значки… Чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель у этих каналов», — предложила Матвиенко.

    Так она ответила на слова первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, который отметил, что телеграм-каналы сейчас стали основным источником информации для молодежи и других возрастных групп населения. Он заявил, что с февраля прошлого года появилось уже более сотни каналов, которые «маскируются» под российские, но администрируются из-за границы, пишет ТАСС. Поддержав Джабарова, Матвиенко заявила, что Совфеду надо обратиться в Роскомнадзор, чтобы «обнародовать все каналы, за которыми прячутся наши недруги».

    Также Матвиенко пояснила, что заседание Госдумы и Совфеда перенесли с 1 марта на 22 февраля по просьбе кабмина. По ее словам, это нужно для рассмотрения законов об изменении Бюджетного и Налогового кодексов, а о дополнительном заседании речи не идет. Матвиенко отметила, что в Интернете уже возник «миллион версий» насчет переноса, и выразила надежду, что по этому поводу не будут публиковать фейки.

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