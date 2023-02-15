США сообщили о перехвате российских истребителей над Аляской

Военные самолёты Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) совершили перехват четырёх российских истребителей в непосредственной близости от территории Аляски. В перехваченную группу входили ракетоносцы Ту-95 МС и истребители Су-35. Инцидент произошёл накануне, сообщило американское ведомство в соцсетях вечером 14 февраля.
В сообщении NORAD уточняется, что самолёты ВКС России находились в опознавательной зоне ПВО Аляски, однако не входили в воздушное пространство США или Канады. В ведомстве также подчеркнули, что подобные случаи происходят достаточно регулярно и «не рассматриваются как угроза или провокация».
Напомним, недавно США сбили неопознанные летающие объекты в своем небе. Пентагон даже выпустил служебную записку с описанием произошедшего. Как уже писала «Фонтанка», американское военное ведомство не исключает версию об инопланетном происхождении сбитых НЛО.