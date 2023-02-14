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    В Петербурге снова готовятся судить Резника. Его дело о дискредитации вернулось в суд

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    Дело о дискредитации российской армии, которую вменяют Максиму Резнику, вернулось в Василеостровский районный суд Петербурга 14 февраля.

    Как следует из картотеки суда, к вечеру вторника материал передан судье Алине Рахматуллиной. Месяц назад она же не стала рассматривать дело из-за огрех, допущенных при составлении протокола.

    Вместе с документами в отношении Резника, полиция получила материалы Бориса Вишневского. Судя по картотеке, в случае депутата ЗакСа работа над ошибками продолжается.

    Резнику и Вишневскому вменяют статью 20.3.3 КоАП. Дискредитацию Вооружённых сил России увидели в постах о Буче, опубликованных в телеграм-канале депутата и его бывшего коллеги в апреле прошлого года. «Фонтанка» писала, что крамольное обнаружили под конец июня. Производство возбудили через полгода. В обоих протоколах была пометка: составлены без привлекаемого лица.

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