Суд в Петербурге дал ребенку имя и надежду на свободу

По просьбе бабушки суд установил факт рождения ребенка на территории Сирии. Первый официальный документ от девочки за тысячи километров.

О решении дать ребенку имя 14 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов города. С требованием установить факт рождения девочки, которую назвали Хафсой, обратилась ее бабушка. Две ее внучки вместе со своей матерью несколько лет находятся на территории лагеря для военнопленных Аль-Холь в Сирии. Хафса (в переводе «молодая львица») — младшая, у нее до сих пор не было вообще никаких документов. Теперь же чиновники обязаны официально зафиксировать ее существование, а у бабушки появилась надежда, что обеих девочек вывезут из страны к ней, в Петербург.

Отмечается, что в заседании участвовала адвокат матери Хафсы, и она просила в иске отказать. Известно, что одиноким женщинам там приходится совсем несладко — беженка лишается отдельной палатки и большей части гуманитарной помощи.

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как устроена жизнь в лагере, на примере другой такой же бабушки, Марины Комар. Эта пенсионерка своих внуков увидит не скоро — за то, что она отправляла дочери деньги, ее признали виновной в финансировании терроризма и приговорили к восьми годам колонии. Она тоже делала такие документы для младшего ребенка.