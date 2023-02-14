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    В Университете Мичигана в США мужчина открыл стрельбу. Погибли минимум три человека

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    Мужчина открыл стрельбу в Мичиганском государственном университете в США. По меньшей мере трое погибли, ещё пять человек получили ранения. Об этом 14 февраля сообщает Reuters.

    По данным американской полиции, спустя время 43-летний нападавший самовольно расстался с жизнью. Мотив агрессора до сих пор неясен: он не был как-либо связан с учебным заведением.

    Стрельба велась в двух местах — учебном корпусе под названием Берки-холл и в помещении студенческого профсоюза. Жертв нашли в обоих местах. Пятерых выживших доставили в больницу в городе Ленсинг, их состояние оценивают как критическое.

    Полиция опубликовала несколько фотографий подозреваемого: это мужчина в бейсболке, джинсовой куртке и с чёрной маской на нижней части лица.

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