В Университете Мичигана в США мужчина открыл стрельбу. Погибли минимум три человека

Мужчина открыл стрельбу в Мичиганском государственном университете в США. По меньшей мере трое погибли, ещё пять человек получили ранения. Об этом 14 февраля сообщает Reuters.



По данным американской полиции, спустя время 43-летний нападавший самовольно расстался с жизнью. Мотив агрессора до сих пор неясен: он не был как-либо связан с учебным заведением.

Стрельба велась в двух местах — учебном корпусе под названием Берки-холл и в помещении студенческого профсоюза. Жертв нашли в обоих местах. Пятерых выживших доставили в больницу в городе Ленсинг, их состояние оценивают как критическое.