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    В Петербурге осужден фигурант дела банды Колесникова. Он будет сидеть только за 13 тонн икры, похищенных под дулом пистолета

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    Петербургский горсуд огласил приговор в отношении Артура Мкртчяна, фигуранта дела банды бизнесмена Леонида Колесникова. Мкртчян обвинялся в организации преступного сообщества, бандитизме, похищении человека и разбое. Подробности 14 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Суд установил, что с июля 1994 года по март 2010 года сертоловский предприниматель Леонид Колесников создал и возглавил банду, которая в промежутке с 2010-го по 2017 год совершила серию тяжких и особо тяжких преступлений — разбойные нападения, вымогательства, похищение человека, мошенничество и самоуправство. Так, Мкртчян с соратниками в мае 2019 года при помощи 11,43-миллиметрового пистолета Witness 1911 Custom похитил на Кубинской груз икры стоимостью свыше 12 млн рублей, принадлежащей ООО «Остров». «Фонтанка» писала о похищении 13 тонн деликатеса и о том, как связанных водителя и охранника катали по городу с мешками на голове.

    В ходе судебного следствия прокурор отказался от обвинения в организации преступного сообщества и просил прекратить производство по этой статье в отношении Мкртчяна в связи с отсутствием состава. А присяжные заседатели признали фигуранта виновным только в разбое.

    Суд назначил наказание по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК строгого режима.

    О приговоре членам банды Колесникова «Фонтанка» писала в прошлом году и показывала бриллиантовые значки для особо отличившихся участников.

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    БандаБандитизмКриминалПохищение человекаРазбойные нападенияРазбой
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