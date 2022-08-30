В Петербурге вынесен приговор членам банды из Сертолово. Суд оправдал их по одной статье

Санкт-Петербургский городской суд 30 августа огласил приговор членам банды из Сертолово. 14 человек признаны виновными в бандитизме, убийствах, похищениях, разбоях, незаконном хранении оружия, мошенничестве и самоуправстве.

Объединенная пресс-служба городских судов сообщает, что по делу было проведено 113 судебных заседаний. Объем приговора составил 217 листов: чтобы огласить его, судье понадобилось 10 часов.

Сертоловский предприниматель Леонид Колесников приговорен к 20 годам в колонии строгого режима. 13 его сообщников получили от 3 лет условно до 17 лет заключения в колонии строгого режима.

По статье 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе) фигуранты оправданы с правом на реабилитацию. Гражданские иски судом удовлетворены на сумму 15 013 765 рублей.



Авторитетный бизнесмен Колесников получил статус подозреваемого после того, как в марте 2019 года в Песочном был ограблен азербайджанский предприниматель. У него угнали «Митцубиши» и украли мобильный телефон. В июне разбойному нападению подвергся магазин на проспекте Культуры. Как сообщает прокуратура, в арсенале подсудимых помимо многочисленного стрелкового оружия находились ручные гранаты, взрывчатые вещества, а также противотанковая граната РПГ-18 «Муха».

