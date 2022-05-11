Прокуратура просит суд наказать участников банды из Сертолово сроками, которые в сумме превышают 200 лет

Государственный обвинитель попросил Санкт-Петербургский горсуд наказать Леонида Колесникова — предпринимателя из Сертолово, а также 13 его соучастников, обвиняемых в ряде преступлений, к заключению в ИК строгого и общего режима на период, который по сумме сроков превышает 200 лет.



Как передаёт объединённая пресс-служба судов города 11 мая, прокуратура также потребовала оштрафовать Леонида Колесникова и его сообщника Дмитрия Гусакова на миллион рублей.

Государственный обвинитель попросил заключить фигурантов дела в ИК строгого режима: Колесникова на срок в 23 года, Дмитрия Гусакова — 20 лет, Александра Зайцева — 16 лет, Павла Рысева — 16 лет, Сайд-Эмина Ибишева — 15 лет, Мурата и Мусы Эжаевых — на 17 лет каждого, Карена Саргсяна — 16 лет, Махяддина Агаева — 17 лет, Зияфата Пириева — 13 лет, Хикмета Джафарова — 12,5 лет, Нвера Оганисяна — 10 лет, Алексея Герасимчика — 10 лет. Для Ивана Миняева сторона обвинения попросила четыре года в колонии общего режима.