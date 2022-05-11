Прокуратура просит суд наказать участников банды из Сертолово сроками, которые в сумме превышают 200 лет

Государственный обвинитель попросил Санкт-Петербургский горсуд наказать Леонида Колесникова — предпринимателя из Сертолово, а также 13 его соучастников, обвиняемых в ряде преступлений, к заключению в ИК строгого и общего режима на период, который по сумме сроков превышает 200 лет.
Как передаёт объединённая пресс-служба судов города 11 мая, прокуратура также потребовала оштрафовать Леонида Колесникова и его сообщника Дмитрия Гусакова на миллион рублей.
Государственный обвинитель попросил заключить фигурантов дела в ИК строгого режима: Колесникова на срок в 23 года, Дмитрия Гусакова — 20 лет, Александра Зайцева — 16 лет, Павла Рысева — 16 лет, Сайд-Эмина Ибишева — 15 лет, Мурата и Мусы Эжаевых — на 17 лет каждого, Карена Саргсяна — 16 лет, Махяддина Агаева — 17 лет, Зияфата Пириева — 13 лет, Хикмета Джафарова — 12,5 лет, Нвера Оганисяна — 10 лет, Алексея Герасимчика — 10 лет. Для Ивана Миняева сторона обвинения попросила четыре года в колонии общего режима.
В 2019 году «Фонтанка» писала, что в Петербурге завершили расследование уголовного дела авторитетного предпринимателя Леонида Колесникова из Сертолово и его соучастников. Их обвиняют в бандитизме, организации преступного сообщества и участии в нем, разбое, вымогательстве, похищении человека, самоуправстве, мошенничестве, убийстве и покушении на него, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Уголовное преследование авторитетного бизнесмена Колесникова началось, когда в марте в Песочном был ограблен азербайджанский бизнесмен — у него похитили автомобиль Mitsubishi и мобильный телефон, позже, в июне, было также совершено разбойное нападение на магазин на проспекте Культуры — там вынесли имущества на сумму более 1 млн рублей.
Обыски прошли в доме Колесникова и в гараже в городе Сертолово Всеволожского района, который считался базой группы. В тот же день были проведены еще 38 обысков у предполагаемых членов группировки, во время которых изъято более четырех тысяч патронов, один гранатомет, 10 гранат, одно самодельное взрывное устройство мощностью не менее 800 граммов в тротиловом эквиваленте, 18 пистолетов и пистолетов-пулеметов, шесть автоматов и одна винтовка иностранного производства.
В 2013 году на Колесникова было совершено покушение. Стрелок, его подельник и организатор были задержаны. По версии следствия, мотивом покушения стал конфликт между так называемым арбузным королем Алиевым и его земляком по фамилии Садыгов, ведущим бизнес совместно с Колесниковым. По версии следствия, Алиев полагал, что именно последний стоит за поджогом его ресторана. После покушения Алиев также был арестован, и в конце 2016 года приговорен к 10 годам заключения.