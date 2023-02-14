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    Длинноволосый налетчик с товарищем с помощью газа отнял у женщины в Петербурге сумму с долларами

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    Не перевелись еще рыцари в Центральном районе Петербурге. В этом уверилась 29-летняя женщина, ставшая жертвой налетчиков.

    В полицию пострадавшая обратилась 12 февраля около половины одиннадцатого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 февраля. Она сообщила, что около семи вечера была у дома 4 по проспекту Чернышевского. В этот момент на нее налетели двое, распылили в лицо газ из баллончика, после чего вырвали из рук сумку. В ней было, по словам заявительницы, пять тысяч долларов.

    Однако уже через пару минут сумка вернулась к хозяйке. Некий молодой человек, ставший свидетелем налета, выхватил сумку у налетчиков и вернул её владельце. Правда денег в ней уже не было.

    Женщина смогла описать своих обидчиков: это молодые люди в возрасте 20-25 лет, у одного из которых были длинные волосы. Оба в спортивной одежде темного цвета.

    Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

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