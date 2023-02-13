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    «В чудеса верить не склонен, но...» В Турции под завалами находят живых, когда надежды уже нет

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    2 комментария

    Спустя неделю после страшного землетрясения в Турции спасателям удается найти выживших. Счет погибших уже идет на десятки тысяч. А один из пострадавших городов и вовсе решено сравнять с землей.

    «Сегодня ночью мы нашли и откопали ЖИВОГО! Я лично в чудеса верить не склонен, но тут… на грани», — рассказал в телеграм-канале один из участников спасательной операции в Турции. По его словам, после землетрясения мужчина находился в подвале многоэтажного дома, у него была повреждена голень. При этом днем температура воздуха достигает плюс 5 градусов, а ночью может опускаться до минус 6.

    Подростка удалось спасти спустя 182 часа, рассказывает еще одну историю TRT Haber. По данным издания, 12-летнего мальчика зовут Каан. Нашли его в центральном районе Антакьи. После осмотра ребенок был передан медикам.

    Маленькую девочку удалось спасти из-под завалов спустя 178 часов (это 7,5 дней) на юге Турции, сообщают британские СМИ. Известно, что ее имя Мирай, ей четыре года. Спасенную также отдали на попечение медиков.

    После 175 часов пребывания в бетонной ловушке в провинции Хатай живой нашли женщину по имени Найде Умар, сообщает Al Jazeera. Так же как и остальных пострадавших, ее сначала осмотрели на месте и оказали первую помощь. После этого женщину доставили в больницу.

    В Турции полностью снесут город Нурдагы.

    Один из наиболее пострадавших городов в провинции Кахраманмараш, Нурдагы, будет полностью снесен. Об этом рассказал губернатор провинции Ширнак Осман Бильгин, передает SoL Haber. Сейчас на месте продолжаются поисково-спасательные работы, однако в городе слишком много разрушений. Только под завалами одного из домов были обнаружены 150 человек.

    Губернатор отметил, что решение принято совместно с министерством экологии и урбанизации. В будущем город будет отстроен заново.

    Число погибших после землетрясений в Турции растет.

    В данный момент количество погибших в Турции превысило 30 тысяч человек. Власти проводят расследования, пытаясь выяснить причины столь массового разрушения зданий. Так, генпрокуратура Малатьи посчитала достаточными доказательства для задержания 31 человека.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Регион продолжает трясти: было зафиксировано более 300 афтершоков.

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    ТурцияЗемлетрясение
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    Комментарии 2

    Гость13 Фев 2023 в 19:49
    Господи помоги им! Пусть те, кто еще живы дождутся помощи
    +2−0
    SV Os13 Фев 2023 в 19:32
    Спасите ещё…
    Они ждут и надеются
    +3−0
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