У сурикатов в Ленинградском зоопарке недавно родились малыши и уже катают яйца

В Ленинградском зоопарке прибавилось обитателей. У сурикатов Фиделя и Ушки родились двое детёнышей. Их, уже подросших, зоопарк показывает в своих соцсетях 13 февраля.
Малыши родились ещё 18 декабря, позже выяснилось, что это самец и самочка. Их назвали Пепе и Пенелопа. Смотрите, как они обедают.
«Сегодня в меню у маленьких хищников были перепелиные яйца и свежие овощи. Конечно же, сперва цепкие, когтистые лапки похватали яйца. Малыши не остались в стороне: они всё ещё едят материнское молоко, но уже вовсю повторяют за старшими и активно пробуют взрослый рацион», — рассказывают в зоопарке.
Семейство сурикатов живет в павильоне «Хищные звери». Главная у них, как и в дикой природе, старшая самка — Ушка. Иногда им дают и живую еду, смотрите видео на «Фонтанке».