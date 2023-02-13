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    У сурикатов в Ленинградском зоопарке недавно родились малыши и уже катают яйца

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    2 комментария
    Кадр из видео Ленинградского зоопарка
    Кадр из видео Ленинградского зоопарка
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    В Ленинградском зоопарке прибавилось обитателей. У сурикатов Фиделя и Ушки родились двое детёнышей. Их, уже подросших, зоопарк показывает в своих соцсетях 13 февраля.

    Малыши родились ещё 18 декабря, позже выяснилось, что это самец и самочка. Их назвали Пепе и Пенелопа. Смотрите, как они обедают.

    «Сегодня в меню у маленьких хищников были перепелиные яйца и свежие овощи. Конечно же, сперва цепкие, когтистые лапки похватали яйца. Малыши не остались в стороне: они всё ещё едят материнское молоко, но уже вовсю повторяют за старшими и активно пробуют взрослый рацион», — рассказывают в зоопарке.

    Семейство сурикатов живет в павильоне «Хищные звери». Главная у них, как и в дикой природе, старшая самка — Ушка. Иногда им дают и живую еду, смотрите видео на «Фонтанке».

    Кадр из видео Ленинградского зоопарка
    Кадр из видео Ленинградского зоопарка

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    Комментарии 2

    Гость13 Фев 2023 в 14:59
    Земляных человечков лучше наблюдать в природе, как они на стреме бдят, это что то.
    +0−0
    lexandr_5e4ce78957e8413 Фев 2023 в 14:31
    с таким меню - живи не тужи, яйца катай..
    +1−0
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