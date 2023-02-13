У сурикатов в Ленинградском зоопарке недавно родились малыши и уже катают яйца

В Ленинградском зоопарке прибавилось обитателей. У сурикатов Фиделя и Ушки родились двое детёнышей. Их, уже подросших, зоопарк показывает в своих соцсетях 13 февраля.



Малыши родились ещё 18 декабря, позже выяснилось, что это самец и самочка. Их назвали Пепе и Пенелопа. Смотрите, как они обедают.

