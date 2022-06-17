Посмотрите, как в Ленинградском зоопарке ловят еду пушистые сурикаты

Перед обедом сурикаты из Ленинградского зоопарка проходят квест — еду сначала нужно поймать! Одно из лакомств — это саранча, которую зверьки достают из коробок, а потом догоняют.
«Едят пушистые питомцы много и вкусно. В первой половине дня им предлагают фрукты и овощи, а после дают мясо: курицу, кролика, рыбу и насекомых. Приём пищи может превратиться в увлекательную игру, которая требует от сурикатов слаженной командной работы», — отмечает 17 июня пресс-служба зверинца.
В зоопарке живет семья сурикатов: папа Фидель, мама Ушко и их подрастающие детеныши. Главная, как и в дикой природе, старшая самка: поэтому именно Ушко после кормежки стоит на возвышении на задних лапках и по-хозяйски оглядывает владения.
Летом для сурикатов открывают уличный вольер, и они могут свободно переходить из помещения на свежий воздух.