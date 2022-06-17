Посмотрите, как в Ленинградском зоопарке ловят еду пушистые сурикаты

Перед обедом сурикаты из Ленинградского зоопарка проходят квест — еду сначала нужно поймать! Одно из лакомств — это саранча, которую зверьки достают из коробок, а потом догоняют.



«Едят пушистые питомцы много и вкусно. В первой половине дня им предлагают фрукты и овощи, а после дают мясо: курицу, кролика, рыбу и насекомых. Приём пищи может превратиться в увлекательную игру, которая требует от сурикатов слаженной командной работы», — отмечает 17 июня пресс-служба зверинца.

