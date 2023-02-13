Песков о заявлении посольства США: Люди с двойным гражданством для нас в первую очередь — граждане РФ

Призывы к американцам не посещать или покинуть Россию не новация. За «последний период» они озвучивались Госдепом уже не раз, заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он также добавил, что упомянутые в заявлении посольства США люди с двойным гражданством — американским и российским — в первую очередь являются для Кремля гражданами РФ.



Посольство США призвало своих граждан покинуть Россию, потому что их якобы могут «подвергнуть мобилизации и воспрепятствовать выезду из страны». Были упомянуты и другие угрозы, например «отказ в признании двойного гражданства». В связи с этим заявлением Песков также отметил, что данных о вероятности второй волны мобилизации у Кремля нет.

