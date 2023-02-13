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    Песков о заявлении посольства США: Люди с двойным гражданством для нас в первую очередь — граждане РФ

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    18 комментариев

    Призывы к американцам не посещать или покинуть Россию не новация. За «последний период» они озвучивались Госдепом уже не раз, заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он также добавил, что упомянутые в заявлении посольства США люди с двойным гражданством — американским и российским — в первую очередь являются для Кремля гражданами РФ.

    Посольство США призвало своих граждан покинуть Россию, потому что их якобы могут «подвергнуть мобилизации и воспрепятствовать выезду из страны». Были упомянуты и другие угрозы, например «отказ в признании двойного гражданства». В связи с этим заявлением Песков также отметил, что данных о вероятности второй волны мобилизации у Кремля нет.

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    Посольство СШАДвойное гражданствоПесковУехать из России
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    Комментарии 18

    Гость13 Фев 2023 в 15:13
    Двойного гражданства нет в РФ! Второе или третье разрешено. И не отменят это ни за что. Почему - понятно всем.
    А вот украинцам нельзя иметь второе гражданство. Но много имеющих, конечно.
    +0−0
    altnec13 Фев 2023 в 14:48
    Своих не бросаем, сами такие, только вот счета разблокируйте чтобс нахапанное перевести тогда и воссоединимся.
    +0−1
    SERGEY11113 Фев 2023 в 14:39
    Конечно же в первую очередь граждане России - чтобы если что под мобилизацию можно было загребсти .
    +6−0
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