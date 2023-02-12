В Грузии за сутки произошло сразу четыре землетрясения

На территории Грузии за последние 24 часа произошло сразу четыре землетрясения — три на западе страны, в регионе Гурия, одно на юге — в Самцхе-Джавахети.



Как сообщает 12 февраля Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии, магнитуда трёх землетрясений в Гурии составила соответственно 4,4, 3,6 и 4,3, в Самцхе-Джавахети — 3,1.



Данных о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясений пока не поступало.



«Фонтанка» писала, что жертвами серии разрушительных землетрясений в Турции и Сирии неделю назад, по последним данным, стали 29 605 и 8,5 тысяч человек соответственно.

