    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, ю-з

    764мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd72.79eur78.05

    В Грузии за сутки произошло сразу четыре землетрясения

    7107
    6 комментариев

    На территории Грузии за последние 24 часа произошло сразу четыре землетрясения — три на западе страны, в регионе Гурия, одно на юге — в Самцхе-Джавахети.

    Как сообщает 12 февраля Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии, магнитуда трёх землетрясений в Гурии составила соответственно 4,4, 3,6 и 4,3, в Самцхе-Джавахети — 3,1.

    Данных о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясений пока не поступало.

    «Фонтанка» писала, что жертвами серии разрушительных землетрясений в Турции и Сирии неделю назад, по последним данным, стали 29 605 и 8,5 тысяч человек соответственно.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции и в Сирии произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — силой 7,7 балла по шкале Рихтера, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6, и 24 землетрясения — от 5 до 6.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗемлетрясениеЗемлетрясение в Грузии
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 6

    ananasik12 Фев 2023 в 23:16
    В Грузии за год до 200 и более землетрясения от 2 до 4 баллов
    +0−0
    Гость12 Фев 2023 в 23:12
    Скорее бы Йеллоустоун шандарахнул . От всей души .
    +1−2
    Гость12 Фев 2023 в 23:11
    Как там Батуми? Тоже строили турки. Апартаменты тут продавали активно.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close