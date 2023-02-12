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    В Госдуму внесли проект, уточняющий размер средней цены нефти марки Urals

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    16 комментариев

    Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит ограничения скидки на российскую нефть. Эта скидка используется для расчета нефтяных налогов и экспортной пошлины. Об этом 12 февраля сообщает официальный телеграм-канал Минфина РФ со ссылкой на сайт Госдумы.

    Цена нефти марки Urals должна быть не ниже цены Brent со скидкой, зависящей от периода. Так, если с 1 апреля до 30 апреля 2023 года нефть Urals окажется дешевле нефти Brent по котировке North Sea Dated более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена Urals будет зафиксирована как цена Brent минус 34 доллара США за баррель. С 1 июня по 30 июня 2023 года включительно скидка составит 28 долларов США за баррель, а с 1 июля 2023 года — 25 долларов.

    «Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчета налогов на базе котировок Urals», — поясняют в Минфине.

    Кроме того, законопроект предусматривает увеличение ценового дифференциала, который используется для расчета демпфера (выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим заводам для компенсации разницы между средней экспортной ценой на нефть и стоимостью бензина Аи-92 внутри страны) на бензин с 20 до 25 долларов за баррель. Также будет введен ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу в размере 10 долларов за баррель. Нововведение будет действовать с 1 апреля до конца 2023 года.

    Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Нефть не будут продавать тем, кто «придерживается принципов ценового потолка».

    5 декабря в Евросоюзе начал действовать потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Подробности расписал официальный журнал ЕС. В Кремле заявили, что не признают потолок.

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    ГосдумаКабминНефтьЦена на нефтьПотолок цен на нефть
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    Комментарии 16

    kоt-obormot12 Фев 2023 в 20:48
    ЕжЫков, которые были пока еще верны - заставляли в атаку идти все чаще, и чаще.
    ЖиЗЫ; а может это были и вовсе не ежЫки?, А те, которые на любом корабле водятся всегда...
    +0−0
    Михаил Микушин12 Фев 2023 в 20:46
    Госдума устанавливает цену на нефть? Прелестно! Рыночная экономика по-российски...
    +3−0
    Гость12 Фев 2023 в 19:53
    Можно сколько угодно говорить "халва", только от этого во рту слаще не станет. Можно было бы развернуть газ внутрь страны, а на бензин понизить цену втрое, но это видится аморальным для власть имеющим - тогда народ будет сытно жить, а не выживать, да еще и задумаются - зачем им такая власть, когда и без нее можно жить в шоколаде. Короче, гены поколений рабов и крепостных не враз вытравишь из себя.
    +6−0
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