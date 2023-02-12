В Госдуму внесли проект, уточняющий размер средней цены нефти марки Urals

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит ограничения скидки на российскую нефть. Эта скидка используется для расчета нефтяных налогов и экспортной пошлины. Об этом 12 февраля сообщает официальный телеграм-канал Минфина РФ со ссылкой на сайт Госдумы.

Цена нефти марки Urals должна быть не ниже цены Brent со скидкой, зависящей от периода. Так, если с 1 апреля до 30 апреля 2023 года нефть Urals окажется дешевле нефти Brent по котировке North Sea Dated более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена Urals будет зафиксирована как цена Brent минус 34 доллара США за баррель. С 1 июня по 30 июня 2023 года включительно скидка составит 28 долларов США за баррель, а с 1 июля 2023 года — 25 долларов.