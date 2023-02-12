Во время землетрясения в Турции погибли школьник из Рязани и его мать

Семиклассник из Рязани и его мать погибли во время землетрясения в Турции. Как стало известно в воскресенье, 12 февраля, мальчик находился в этой стране на лечении. Об этом говорится в сообщении на сайте школы №1 имени В. П. Екимецкой города Рязани.



Руководство школы выражает соболезнования родным и близким. Про погибшего ученика отмечено, что он «останется в памяти одноклассников и учителей очень весёлым, открытым, добродушным парнем».



Напомним, ранее стало известно, что в турецком городе Хатае погибла целая семья из России — мать, отец и двое детей.

