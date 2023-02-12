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    Во время землетрясения в Турции погибли школьник из Рязани и его мать

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    1 комментарий

    Семиклассник из Рязани и его мать погибли во время землетрясения в Турции. Как стало известно в воскресенье, 12 февраля, мальчик находился в этой стране на лечении. Об этом говорится в сообщении на сайте школы №1 имени В. П. Екимецкой города Рязани.

    Руководство школы выражает соболезнования родным и близким. Про погибшего ученика отмечено, что он «останется в памяти одноклассников и учителей очень весёлым, открытым, добродушным парнем».

    Напомним, ранее стало известно, что в турецком городе Хатае погибла целая семья из России — мать, отец и двое детей.

    «Фонтанка» писала, что общее число погибших в результате землетрясения в Турции, по последним данным, превысило 24 тысячи.

    О том, как работают на разборах завалов российские спасатели, включая петербуржцев, читайте в нашем материале.

    В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции и в Сирии произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — силой 7,7 балла по шкале Рихтера, в 13:24 — 7,6 балла). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. После этого в регионе было зафиксировано более 300 афтершоков, в том числе три землетрясения магнитудой выше 6, и 24 землетрясения — от 5 до 6.

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    ДетиЗемлетрясениеЗемлетрясение в Турции
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    Комментарии 1

    Гость12 Фев 2023 в 18:45
    В Турции передовая медицина? Это шутка что ли такая?
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