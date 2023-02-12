    Сейчас

    -10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -13

    1 м/с, зап

    767мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd72.79eur78.05

    Махачев одержал двенадцатую победу подряд и защитил титул чемпиона в UFC

    2461
    2 комментария

    Российский боец Ислам Махачев победил Алекса Волкановски в титульном бою на UFC 284 в лёгком весе. Судьи единогласно присудили ему победу со счётом 48–47, 48–47, 49–46. Бой прошёл в ночь на воскресенье, 12 февраля, в Австралии.

    Таким образом, Махачев выиграл уже 12 боёв подряд. В общей сложности в UFC он провел 14 поединков. Единственное поражение россиянина случилось в 2015 году от Адриано Мартинса.

    В октябре прошлого года Махачев победил Чарльза Оливейру, завоевав чемпионский пояс и став третьим российским чемпионом UFC.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    UFCММАСпорт
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Dead Моро.Z12 Фев 2023 в 10:23
    «Когда клетка закроется, вы будете просто смотреть...» Ислам визжащим на пресс- конференции чертям ::::)))))
    +0−3
    ЗвездаИнглии12 Фев 2023 в 09:57
    С Победой! Это не в евровидении победить;))
    +2−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close