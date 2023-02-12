Махачев одержал двенадцатую победу подряд и защитил титул чемпиона в UFC

Российский боец Ислам Махачев победил Алекса Волкановски в титульном бою на UFC 284 в лёгком весе. Судьи единогласно присудили ему победу со счётом 48–47, 48–47, 49–46. Бой прошёл в ночь на воскресенье, 12 февраля, в Австралии.
Таким образом, Махачев выиграл уже 12 боёв подряд. В общей сложности в UFC он провел 14 поединков. Единственное поражение россиянина случилось в 2015 году от Адриано Мартинса.
В октябре прошлого года Махачев победил Чарльза Оливейру, завоевав чемпионский пояс и став третьим российским чемпионом UFC.