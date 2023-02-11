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    Гулявший по петербургскому метро в одиночку пёс Марсель обрел новый дом

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    8 комментариев

    Псу Марселю, который в одиночку путешествовал по петербургскому метро, нашли новый дом. Об этом 11 февраля рассказали в соцсетях службы спасения животных СК «Легион».

    Теперь Марсель живет в большой семье, где есть несколько собак, прошел курс лечения и дрессировки. Он гуляет с новыми хозяевами, выполняет команды и получает за это угощение.

    Пёс прославился на весь город путешествиями по синей линии метро. Он сам прошел турникет, сел в поезд, приехал на «Горьковскую» и не хотел покидать вестибюль.

    После этого волонтеры разыскали собаку и взяли ее под опеку. Марселю нашли нового хозяина. Активисты встретились с ним лично и провели собеседование, но почти сразу после того, как мужчине передали собаку, он перестал выходить на связь.


    СК- «Легион» — спасение животных от жестокости

    Как сообщили в «Легионе», позже полиция забрала питомца у петербуржца и вернула волонтерам, когда выяснилось, что пес несколько дней сидел в квартире без еды и воды.

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    Комментарии 8

    Гость11 Фев 2023 в 23:23
    Зоошиза - клиника . Причём неизлечимая . Здесь мне вчера что ли Дзен показал как хозяйка готовит холодец . Режет на кухне ножом отварное мясо на разделочной доске . Тут же на стол свою слюнявую морду положил бульдог . Так она его из своих рук прикармливает кусочками и продолжает нарезку . Фуууу, чуть не сблевал . А ведь она этим холодцом людей потчевать будет . А они-то и не знают о такой антисанитарии .
    +1−0
    Джастис11 Фев 2023 в 23:01
    Зачем она требует, чтобы песик сидел, если он и так сидит ? Он ведь не понимает, чего от него хотят.
    +0−0
    Польза санкций11 Фев 2023 в 22:58
    Гуманизация общества свернула куда-то не туда. Проблема одиночества людей рядом, сбор денег детям смс-ками и гибнущие тысячами сограждане народ явно волнуют меньше, чем какая-то собака. Это факт.
    Умиление собачками ничего же не стОит... Прикольно.
    +1−3
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