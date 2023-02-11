Гулявший по петербургскому метро в одиночку пёс Марсель обрел новый дом

Псу Марселю, который в одиночку путешествовал по петербургскому метро, нашли новый дом. Об этом 11 февраля рассказали в соцсетях службы спасения животных СК «Легион».
Теперь Марсель живет в большой семье, где есть несколько собак, прошел курс лечения и дрессировки. Он гуляет с новыми хозяевами, выполняет команды и получает за это угощение.
Пёс прославился на весь город путешествиями по синей линии метро. Он сам прошел турникет, сел в поезд, приехал на «Горьковскую» и не хотел покидать вестибюль.
После этого волонтеры разыскали собаку и взяли ее под опеку. Марселю нашли нового хозяина. Активисты встретились с ним лично и провели собеседование, но почти сразу после того, как мужчине передали собаку, он перестал выходить на связь.
Как сообщили в «Легионе», позже полиция забрала питомца у петербуржца и вернула волонтерам, когда выяснилось, что пес несколько дней сидел в квартире без еды и воды.