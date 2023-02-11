Гулявший по петербургскому метро в одиночку пёс Марсель обрел новый дом

Псу Марселю, который в одиночку путешествовал по петербургскому метро, нашли новый дом. Об этом 11 февраля рассказали в соцсетях службы спасения животных СК «Легион».

Теперь Марсель живет в большой семье, где есть несколько собак, прошел курс лечения и дрессировки. Он гуляет с новыми хозяевами, выполняет команды и получает за это угощение.